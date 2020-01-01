  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اصابة عاملين برصاص الاحتلال على بوابة نزلة عيسى شمال طولكرم

السبت 14 ديسمبر 2019 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

أصيب، اليوم السبت، عاملان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على البوابة الزراعية المقامة على جدار الفصل العنصري غرب بلدة نزلة عيسى شمال طولكرم.

وأفادت مصادر طبية، ان اصابتين وصلتا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث كانت الأولى للعامل أحمد حسام كتانة (25 عاما)، الذي أصيب بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب الشاب ضرار راسم كتانة (21 عاما) برصاصة في الكتف، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

وكان قد أصيب، الثلاثاء الماضي، خمسة عمال من قرى وبلدات شمال طولكرم برصاص الاحتلال على البوابة ذاتها، فيما أصيب آخر على بوابة قفين شمال المحافظة، ليرتفع عدد الاصابات في صفوف العمال خلال أقل من أسبوع إلى 8.

#اصابة #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تركيا تدرج دحلان رسميا على النشرة الحمراء.. ومكافأة ضخمة لمن يبلغ عنه

حماد يهدد بخطف مزيد من جنود الاحتلال.. عشرات الآلاف من أنصار حماس يشاركون في احياء انطلاقتها بغزة

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة : 50 طنا من القنابل استخدمت في عملية خانيونس

رواية إسرائيلية جديدة حول موت رون أراد

من هو الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون؟

الرئيس يصل شرم الشيخ في زيارة رسمية.. اليك تفاصيلها

نصر الله : ايران هي من سترد على أي هجوم ضدها ولن يكون الرد من لبنان

الأخبار الرئيسية

920191194055455

مسؤول إسرائيلي : ضم غور الأردن لعبة خطيرة محظور الاقتراب منها

i

معاريف: الشلل السياسي بإسرائيل يؤدي الى تدهور النظام الصحي لهاوية خطيرة

أين المرسوم؟!.. قيادي بحماس: لا يمكن ان يبقى الشعب الفلسطيني منتظرا قرار شخص واحد!

الأمم المتحدة تجدد بأغلبية ساحقة تفويض الأونروا لثلاث سنوات

نتنياهو يطلق حملته لانتخابات الليكود التمهيدية.. الأشهر القريبة ستكون صعبة