اصابة عاملين برصاص الاحتلال على بوابة نزلة عيسى شمال طولكرم

طولكرم / سما /

أصيب، اليوم السبت، عاملان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على البوابة الزراعية المقامة على جدار الفصل العنصري غرب بلدة نزلة عيسى شمال طولكرم.

وأفادت مصادر طبية، ان اصابتين وصلتا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث كانت الأولى للعامل أحمد حسام كتانة (25 عاما)، الذي أصيب بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب الشاب ضرار راسم كتانة (21 عاما) برصاصة في الكتف، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

وكان قد أصيب، الثلاثاء الماضي، خمسة عمال من قرى وبلدات شمال طولكرم برصاص الاحتلال على البوابة ذاتها، فيما أصيب آخر على بوابة قفين شمال المحافظة، ليرتفع عدد الاصابات في صفوف العمال خلال أقل من أسبوع إلى 8.