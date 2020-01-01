حماس: تجديد التفويض للاونروا سيحسن اوضاع اللاجئين

غزة / سما /

قالت حركة حماس إن قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بأغلبية ساحقة تجديد تفويض الاونروا، سيساهم في تحسين الأوضاع الإنسانية وتقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، فدعمها وبقائها مهم جدا حتى يعود جميع اللاجئين إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها وتنتهي مأساتهم.

ورحب الناطق باسم الحركة فوزي برهوم بهذا القرار مثمنا مواقف وجهود كل الدول التي صوتت لصالحه وعملت على إنجاحه رغم التدخلات والضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي مورست على كثير منها.

واعتبر برهوم في تصريح وصل معا أن هذا القرار يعكس الشعور بالمسؤولية الدولية تجاه مأساة واحتياجات هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين بسبب وجود وسياسات الإحتلال الإسرائيلي، ويؤكد صدق الرواية الفلسطينية ووضوح الحق الفلسطيني وفشل كل محاولات تسويق الرواية الاسرائيلية والأمريكية الكاذبة.

وأضاف:"وهذا يتطلب استمرار التحرك الفلسطيني ومن كل النخب والمكونات والمستويات في الداخل والخارج وإسنادة بحراك عربي إسلامي دولي رسمي وشعبي ومؤسساتي لدعم عدالة القضية الفلسطينية وإفشال كل محاولات قلب الحقائق والإعتداء على حقوق شعبنا العادلة والمشروعة" .

