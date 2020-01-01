مواطن لبناني يُحرق نفسه في طرابلس - (فيديو)

بيروت / وكالات /

أقدم مواطن في عاصمة الشمال اللبناني طرابلس، مساء الجمعة، على سكب مادة البنزين على جسده ثم أضرم النار بنفسه، بسبب ظروفه الاقتصادية وعدم قدرته على معالجة ابنته.

ونقل المواطن على الفور إلى إحدى المستشفيات القريبة لتقديم الإسعافات اللازمة له.

والسبت الماضي، أقدم رجل خمسيني على إضرام النيران بجسده في ساحة “رياض الصلح”، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بين حشود من المعتصمين بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أقدم مواطن لبناني على الانتحار، بإطلاق النار على نفسه إثر طرده من عمله في العاصمة بيروت، من إحدى المؤسسات المحلية بمنطقة “النبعة”، ما أدى إلى وفاته على الفور.

ومطلع الشهر نفسه، انتحر اللبناني ناجي الفليطي شنقا بسبب تراكم الديون عليه، وعجزه عن تلبية طلب ابنته بشراء “منقوشة زعتر” لا يتجاوز ثمنها نصف دولار.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد مدن عدة بينها بيروت احتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.

(الأناضول)