الانتخابات التمهيدية في الليكود: نتنياهو وساعر يتنافسان بشدة للحصول على دعم اردان

القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر إسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أطلق حملته لرئاسة الحزب، اجتمع هذا الأسبوع مع الوزير غلعاد اردان، والذي يعتبر احد قادة الحزب الهامين وطلب دعمه، وكان اجتماعا متوترا بين الجانبين وعلى ما يبدو لكون اردان شاهدا رئيسيا في الملف 4000 والذي قدم فيه ضد نتنياهو لائحة اتهام بسبب تلقي الرشوة. كما اجتمع غدعون ساعر بوقت سابق مع اردان وطلب دعمه.

الوزير اردان لم يصدر عنه أي تصريح منذ القرار بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بمخالفات الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة بالملفات 1000، 2000 و4000 نهاية الشهر الماضي.

ويبدو ان اردان نفسه فكر ان يخوض بنفسه الترشح لرئاسة الحزب بعد نتنياهو، اختار عدم التعبير عن أي دعم علني لأي من المرشحين. أيضا رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، على ما يبدو ليس من المتوقع ان يعلن عن دعم أي منهم.

ومن المتوقع ان يعلن اردان قراره الأسبوع القادم بحسب مصادر اسرائيلية، وفي حال قرر تأييد ساعر فان هذه سيعتبر خطوة هامة بأن يعلن وزير في حكومة نتنياهو عن دعم ساعر لرئاسة الحزب، والذي حظي بدعم من نشطاء ميدانيين ويسعى حاليا الى استقطاب قيادات الحزب.

وأطلق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة حملته الانتخابية للانتخابات التمهيدية لحزب الليكود حيث عقد مؤتمرا مغلقا الجمعة في مقرع بمدينة القدس، اجتمع خلاله مع عدد من النشطاء ورؤساء السلطات المحلية الذين وصلوا الى المكان واستقبلوا نتنياهو بهتافات "بيبي ملك إسرائيل".

ونشر نتنياهو منشورا على حسابه في الفيسبوك دعا خلاله أعضاء حزب الليكود الى تأييده وقال: "يوجد لليكود فريق ممتاز، ولأنه الحزب الديموقراطي الأكبر في البلاد سأتنافس خلال الأيام القادمة على رئاسة الليكود من أجل كسب ثقتكم والاستمرار بقيادة إسرائيل أيضا خلال السنوات القادمة".

وقال نتنياهو: "لقد فعلت كل ما بوسعي لتجنب الخيارات الإضافية وغير الضرورية لكننا الان يجب علينا التوصل الى قرار واضح". وأضاف نتنياهو:" خذوا نفسا عميقا، الأشهر القريبة ستكون صعبة لكن الهدف ممكن: فوز الليكود، فوز معسكر اليمين. انه في أيدينا، حان الوقت للتكتل معا".

وستجري الانتخابات التمهيدية في 26 كانون أول /ديسمبر المقبل، وهي الأولى منذ عام 2014 حيث تغلب فيها نتنياهو على داني دانون بغالبية كبيرة، وفي الانتخابات عام 2015 قرر نتنياهو تبكير الانتخابات التمهيدية وضمان قيادته للحزب وأيضا كان هذا في الانتخابات للكنيست الـ 21، وذلك لأنه لم يترشح أمامه أي شخص وتم الغاء انتخابات الحزب، في الانتخابات الحالية يواجه نتنياهو عضو الكنيست غدعون ساعر الذي حصل على تأييد على عدد من أعضاء الليكود.