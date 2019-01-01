أونروا تشيد بالدعم الإماراتي السخي وتبرعها بـ92 مليون درهم

غزة/سما/

أشادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالتبرع السخي الجديد الذي قدمته دولة الإمارات العربية لمصلحتها.



وقال المستشار الإعلامي لرئاسة أونروا عدنان أبوحسنة في تصريحات لـ«الرؤية»: «استكمالاً لتعهدها بتقديم 184 مليون درهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، سددت دولة الإمارات العربية مبلغ 92 مليون درهم كدفعة ثانية وأخيرة من هذا المبلغ».

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وأضاف: «تكون بذلك دولة الإمارات العربية قد تبرعت منذ مطلع العام الجاري بـ50 مليون دولار (184 مليون درهم) لـ"أونروا"، إضافة إلى مساهمتها السنوية التقليدية في ميزانية الوكالة».



وتابع: «نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا التبرع السخي، حيث إن دولة الإمارات واحدة من الدول التي تلتزم بدفع مساهمتها السنوية لدعم موازنة أونروا من دون أي تأخير».



وأشار أبوحسنة إلى أن هذا التبرع السخي سيساعد الوكالة على الوفاء ببرامجها المخططة لتقديم المشاريع الصحية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة الأمهات والأطفال والفئات الضعيفة، وتنفيذ البرامج التعليمية للطلاب والطالبات لضمان حصولهم على حقوقهم من التعليم، ودعمها لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، وفي ظل ما تعانيه من ضغوط شديدة ناتجة عن نقص التمويل.



ومن جهته قال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي: «إن دولة الإمارات من الدول السباقة لدعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، لإيمانها بالدور الذي تقوم به هذه الوكالة، في تحسين معيشة الشعب الفلسطيني، لا سيما من استدامة الخدمات التعليمية للأجيال التي تتطلع إلى غد مشرق».



وأضاف: «إنه بتحويل الدفعة الثانية تكون دولة الإمارات قد أوفت بالتعهد الذي أعلنت عنه لدعم الوكالة بقيمة 50 مليون دولار خلال عام 2019، لضمان استدامة الخدمات التي تقوم بها الوكالة الأممية».



من جهة أخرى، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، بأغلبية ساحقة، تفويض أونروا لمدة 3 سنوات أخرى، وسط نقص في التمويل بسبب قرار الولايات المتحدة وقف مساهماتها المالية.



وتم تمديد التفويض لوكالة أونروا حتى 30 يونيو عام 2023 بأغلبية 169 صوتاً وامتناع 9 عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.