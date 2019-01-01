غزة: النيابة العامة تصدر تصريحا بشأن إطلاق النار في المناسبات

غزة / سما /

أصدرت النيابة العامة في غزة ، مساء اليوم الجمعة، تصريحا صحفيا بشأن حوادث إطلاق النار خلال المناسبات المختلفة.

وفيما يلي نص التصريح الصحفي الصادر عن النيابة كما أوردته عبر صفحتها على (فيسبوك):

تصريح صادر عن النيابة العامة بشأن حوادث اطلاق النار في المناسبات

تؤكد النيابة العامة على استمرار الجهود لملاحقة كل من يحاول مخالفة القانون وترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والفلتان، وذلك في إطار صلاحياتها القانونية وسياساتها النابعة من منطلق الحفاظ على الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي.

وقد تابعت النيابة العامة باهتمام واقعة إطلاق النار في مدينة رفح قبل عدة أيام في مناسبة اجتماعية، وقامت بإصدار ثلاث عشرة مذكرة قبض للمشتبه فيهم بإطلاق النار، وكذلك إصدار مذكرات تفتيش وتحري، لضبط وتحريز الأسلحة المستخدمة، بالتعاون مع قيادة الشرطة وإدارة المباحث العامة.

وقد جرى توقيف أربعة من المشاركين في الواقعة واتهامهم بتهمة حيازة اسلحة نارية بدون ترخيص، وتهمة استخدام اسلحة نارية في مناسبة غير مشروعة، وتهمة اطلاق النار داخل حدود المدينة، بالإضافة إلى تحريز ثلاث أسلحة نارية، وستستمر الإجراءات لحين توقيف كافة المخالفين في الواقعة الراهنة وأي وقائع أخرى دون تهاون أو تساهل.