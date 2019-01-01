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أبو هولي يرحب بتصويت الأمم المتحدة على قرار تجديد تفويض ولاية الأونروا

الجمعة 13 ديسمبر 2019 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي يرحب بتصويت الأمم المتحدة على قرار تجديد تفويض ولاية الأونروا


رام الله / سما /

 رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاغلبية الساحقة، على قرار تمديد ولاية عمل الأونروا لثلاث سنوات.

ولفت أبو هولي، في بيان له مساء اليوم الجمعة، إلى أن التصويت لصالح القرار بالأغلبية الساحقة، يؤكد قوة الدعم السياسي الذي تحظى به الأونروا، وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194.

وقال أبو هولي إن "الولايات المتحدة واسرائيل تلقتا صفعة جديدة من المجتمع الدولي، وإن التصويت بالأغلبية الساحقة هو انتصار المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة ولحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وهزيمة للمشروع الأميركي–الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية".

وشكر أبو هولي الدول التي صوتت لصالح القرار، ولكل أحرار العالم الذين وقفوا لمساندة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

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