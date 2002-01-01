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جنين: بيت عزاء لشهيد الحركة الأسيرة سامي أبو دياك في سيلة الظهر

الجمعة 13 ديسمبر 2019 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: بيت عزاء لشهيد الحركة الأسيرة سامي أبو دياك في سيلة الظهر


جنين / سما /

أقام آلاف المواطنين، مساء اليوم الجمعة، بيت عزاء شهيد الحركة الأسيرة سامي أبو دياك، الذي أقامته العائلة بعد عودتها من الأردن، في بلدة سيلة الظهر جنوب محافظة جنين.

وكان في استقبال المعزين عائلة الشهيد وحركة فتح إقليم جنين، ورئيس وأعضاء بلدية سيلة الظهر وفعاليات وقوى وأهالي البلدة.

وأم بيت العزاء، أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، وممثلو المؤسسات الرسمية والأهلية والفصائل من كافة المحافظات.

وكانت عائلة الشهيىد استقبلت المعزين في عمان، بعد تسليم جثمانه من قبل سلطات الاحتلال إلى الأردن، ودفنه هناك.

واستشهد الأسير أبو دياك (36 عاما)  في مستشفى "سجن الرملة" في السادس والعشرين من الشهر الماضي.

واعتقل أبو دياك في الـ17 من تموز/ يوليو 2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاما، أمضى منها 17 عاما، وتم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر أيلول/ سبتمبر 2015.

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