  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أسعار النفط ترتفع عالميا

الجمعة 13 ديسمبر 2019 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار النفط ترتفع عالميا


سما / وكالات/

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من حل النزاع التجاري القائم منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام "برنت" مرتفعة 47 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 64.67 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 23 سبتمبر أيلول.

كما زاد خام "غرب تكساس الوسيط" 34 سنتا أو 0.6 بالمئة مسجلا 59.52 دولار للبرميل، وهو أقوى سعر منذ 16 سبتمبر.

وفي هذا السياق، قال كبير محللي السوق في شركة "أواندا" الأمريكية، إدوارد مويا، إن "الشهية للمخاطرة انفتحت بجموح بعد أن ألمح ترامب إلى أنه أبرم اتفاقا مع الصين وهو ما سيكون إيجابيا تماما لتوقعات الطلب العالمي على الخام".

وقالت محللة السوق لدى "سي.إم.سي" ماركتس، مارغريت يانغ، إن تراجعا في قيمة الدولار الأمريكي على خلفية صعود قوي للجنيه الاسترليني ساعد أيضا في تعزيز أسعار السلع الأولية.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم : 5 آلاف عامل من غزة سيدخلون إلى "إسرائيل" براتب 7000 شيكل

تركيا تدرج دحلان رسميا على النشرة الحمراء.. ومكافأة ضخمة لمن يبلغ عنه

حماد يهدد بخطف مزيد من جنود الاحتلال.. عشرات الآلاف من أنصار حماس يشاركون في احياء انطلاقتها بغزة

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة : 50 طنا من القنابل استخدمت في عملية خانيونس

رواية إسرائيلية جديدة حول موت رون أراد

من هو الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

أين المرسوم؟!.. قيادي بحماس: لا يمكن ان يبقى الشعب الفلسطيني منتظرا قرار شخص واحد!

الأمم المتحدة تجدد بأغلبية ساحقة تفويض الأونروا لثلاث سنوات

نتنياهو يطلق حملته لانتخابات الليكود التمهيدية.. الأشهر القريبة ستكون صعبة

الرئيس يصل شرم الشيخ في زيارة رسمية.. اليك تفاصيلها

اصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة