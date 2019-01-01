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الرئيس عباس يرحب بقرار الأمم المتحدة تمديد مهمة وكالة أونروا

الجمعة 13 ديسمبر 2019 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يرحب بقرار الأمم المتحدة تمديد مهمة وكالة أونروا


رام الله / سما /

 رحب الرئيس محمود عباس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الجمعة)، تمديد مهمة عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال الرئيس عباس في بيان له، إن هذا القرار "بمثابة رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي على أن قرارات الشرعية الدولية ليست للمساومة أو الابتزاز".

وأضاف أن "حصول القرار الأممي على الأغلبية الساحقة، دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائياً وفق قرارات الأمم المتحدة".

وشكر الرئيس عباس باسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، الدول التي صوتت لصالح القرار، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حل القضية الفلسطينية حلاً عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية للوصول إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم تفويض أونروا لمدة ثلاث سنوات أخرى بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتأسست أونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتقتضي مهمتها تقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة بما يشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.

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