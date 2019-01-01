الأمم المتحدة تجدد بأغلبية ساحقة تفويض الأونروا لثلاث سنوات

غزة / سما /

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة أونروا لمدة ثلاث سنوات أخرى، وهو ما رحّب به الرئيس عباس، واعتبره بمثابة رسالة واضحة أن قرارات الشرعية الدولية ليست للمساومة أو الابتزاز.

وتم تمديد التفويض لوكالة أونروا حتى 30 حزيران/يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال الرئيس عباس إن حصول القرار الأممي على الأغلبية الساحقة، دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصارًا للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائياً وفق قرارات الأمم المتحدة.