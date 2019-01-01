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سقوط قتلى وجرحى بسبب الأمطار في مصر والأرصاد تحذر من الطقس

الجمعة 13 ديسمبر 2019 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط قتلى وجرحى بسبب الأمطار في مصر والأرصاد تحذر من الطقس


القاهرة /وكالات/

لقي عدة أشخاص مصرعهم، يوم الخميس، وأصيب عدد آخر بسبب حالة الطقس السيئة في مصر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن شابا تعرض للصعق إثر لمسه عامود كهرباء في قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

أما في محافظة الإسماعيلية، فقد تسببت العواصف الشديدة في مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين إثر سقوط أشجار وأسوار خرسانية عليهم.

كما لقي عامل مصرعه فى إحدى المزارع الواقعة على طريق القاهرة بعد سقوط سور عليه، بينما توفي طالب في محافظة الجيزة بعد سقوط شجرة عليه.

من جانب آخر، كشف مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية في مصر، موعد تحسن الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك هدوء محدود في سرعة الرياح، يوم الجمعة، فيما لا تزال الفرصة متاحة لسقوط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.

وأضاف المركز أن فرص سقوط الأمطار تنحسر يوم السبت المقبل على السواحل الغربية، على أن يشهد هذا اليوم عودة نشاط الرياح مرة أخرى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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