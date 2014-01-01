نتنياهو يطلق حملته لانتخابات الليكود التمهيدية.. الأشهر القريبة ستكون صعبة

القدس المحتلة / سما /

أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة حملته الانتخابية للانتخابات التمهيدية لحزب الليكود حيث عقد مؤتمرا مغلقا الجمعة في مقرع بمدينة القدس، اجتمع خلاله مع عدد من النشطاء ورؤساء السلطات المحلية الذين وصلوا الى المكان واستقبلوا نتنياهو بهتافات "بيبي ملك إسرائيل".

ونشر نتنياهو هذا الصباح منشورا على حسابه في الفيسبوك دعا خلاله أعضاء حزب الليكود الى تأييده وقال: "يوجد لليكود فريق ممتاز، ولأنه الحزب الديموقراطي الأكبر في البلاد سأتنافس خلال الأيام القادمة على رئاسة الليكود من أجل كسب ثقتكم والاستمرار بقيادة إسرائيل أيضا خلال السنوات القادمة".

وقال نتنياهو: "لقد فعلت كل ما بوسعي لتجنب الخيارات الإضافية وغير الضرورية لكننا الان يجب علينا التوصل الى قرار واضح". وأضاف نتنياهو:" خذوا نفسا عميقا، الأشهر القريبة ستكون صعبة لكن الهدف ممكن: فوز الليكود، فوز معسكر اليمين. انه في أيدينا، حان الوقت للتكتل معا".

وستجري الانتخابات التمهيدية في 26 كانون أول /ديسمبر المقبل، وهي الأولى منذ عام 2014 حيث تغلب فيها نتنياهو على داني دانون بغالبية كبيرة، وفي الانتخابات عام 2015 قرر نتنياهو تبكير الانتخابات التمهيدية وضمان قيادته للحزب وأيضا كان هذا في الانتخابات للكنيست الـ 21، وذلك لأنه لم يترشح أمامه أي شخص وتم الغاء انتخابات الحزب، في الانتخابات الحالية يواجه نتنياهو عضو الكنيست غدعون ساعر الذي حصل على تأييد على عدد من أعضاء الليكود.