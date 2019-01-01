رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ساعة الصفر التي أعلنها حفتر وهم

طرابلس /سما/

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا فائز السراج، رفضه الهجوم على طرابلس، مشددا على أنه "لا ساعة صفر" لشن هجوم على العاصمة، في رد على إعلان قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر "ساعة الصفر" للتقدم نحو طرابلس.

وأضاف السراج، في كلمة موجهة إلى الليبيين، اليوم الجمعة: "إنه لا سيطرة أو اقتحام ، فلا ساعة صفر سوى صفر الأوهام" داعياً الجميع إلى الالتفاف حول "دولة القانون والمؤسسات"، بحسب "بوابة الوسط".

وشدد السراج على رفضه "التدخلات الخارجية الداعمة للحرب ومغامرات العسكر".

وأضاف، مخاطبا من سماهم، داعمو الحرب:" لا تحلموا أن تجعلوا ليبيا قاعدة لكم ولا كهف للتستر أو الظلم، ودعوا الليبيين وشأنهم، إلا أن تتدخلوا بالخير، فليبيا ستكون دولة مدنية حقيقية وحرة".

كما دعا إلى الالتفاف حول "الدولة المدنية، متابعا: "آن الأوان لطي صفحة حكم الفرد الواحد، وفرض الاتفاق بالقوة، أما الآن فهناك وطن يبحث عن استقرار عبر آليات الحكم الديمقراطي".

كان حفتر قد أعلن أمس الخميس عن ساعة الصفر للمعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس.

يشار إلى أن ما يسمي بالجيش الوطني الليبي يخوض منذ شهر نيسان/ابريل الماضي قتالا ضد قوات حكومة الوفاق للسيطرة على طرابلس لتطهيرها مما يسميهم بـ"الارهابيين".