عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية / سما /

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، إثر قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما، وإحياء للذكرى الخامسة لاستشهاد زياد ابو عين.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة، وأطلقوا الرصاص الحي والأعيرة المعدنية، إضافة لوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم نساء وأطفال.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال استهدفوا بالرصاص الحي والمعدني خطوط كهرباء الضغط العالي في القرية، ما ينذر بقطع التيار الكهربائي عن القرية في أية لحظة.