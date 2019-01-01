الإيسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي تتفقان على دعم المؤسسات الفلسطينية

الرباط /سما/

بحث المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سالم بن محمد المالك، مع الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإنسانية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بالمنظمة السفير سمير بكر ذياب، تطوير التعاون بين الجانبين لتحقيق المزيد من الفعالية للعمل المشترك.

وتم الاتفاق، خلال اللقاء، الذي جرى في مقر الإيسيسكو بالرباط، على دعم المؤسسات الثقافية والاجتماعية في فلسطين، والقدس الشريف بصفة خاصة، وصيانة المعالم الأثرية بالقدس لحمايتها من محاولات التهويد وطمس الهوية، إضافة إلى عقد ندوات وورش عمل في مجال التنمية الاجتماعية، خاصة لفائدة اللاجئين والنازحين.

وأكدا أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بمجال عقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماعات تنسيقية بالتناوب في الرباط وجدة لهذا الغرض.

واتفق الجانبان على تنفيذ برنامج تدريبي شامل لبناء القدرات في مجال الحفاظ على التراث الإسلامي وتسجيل مواقعه على لائحة الإيسيسكو، وأيضا على لائحة اليونسكو للتراث الإنساني.