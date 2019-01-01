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بريطانيا تعلن مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني

الجمعة 13 ديسمبر 2019 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تعلن مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني


لندن /سما/

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية البريطانية.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال لقائه مؤيديه، بأن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال جونسون: "سنفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده بحلول 31 يناير، لم يعد هناك "إذا" أو "لكن"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وبدأت الانتخابات، ويسعى حزب المحافظين للفوز بأغلبية مجلس العموم البريطاني في تلك الانتخابات، لإنهاء الخلاف حول قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ويعول البريطانيون على الانتخابات أملا في الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان، الذي أدى انقسامه حتى الآن إلى عرقلة تنفيذ "بريكست"، بينما يدعو جونسون البريطانيين للتصويت لصالح حزبه من أجل إنهاء قضية البريكست.

وتأجل اتفاق "بريكست" ثلاث مرات وحدد الآن موعده في 31 يناير، وإذا حصل حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون على أغلبية، فإن ذلك سيسمح له بتمرير الاتفاق على شروط الانفصال، التي تفاوض عليها مع بروكسل.

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