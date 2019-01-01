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حماس توجه رسالة تحذير للاحتلال حول المتظاهرين بمسيرات العودة..

الجمعة 13 ديسمبر 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس توجه رسالة تحذير للاحتلال حول المتظاهرين بمسيرات العودة..


غزة / سما /

حذر اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة،  الاحتلال من أي حماقة قد يرتكبها ضد المدنيين وستبقى المقاومة هي السيف والدرع الحصين لشعبنا ومسيراتنا، مؤكداً على استمرار المسيرات بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها.

وأكد رضوان، في الجمعة الـ84 من مسيرات العودة، أن الجماهير خرجت للتأكيد على أن القدس كانت وستبقى العاصمة الأبدية الواحدة الموحدة لفلسطين فهي الماضي والحاضر والمستقبل وإن الاحتلال وقرارات ترمب إلى زوال.

ووجه رضوان، التحية لأبناء شعبنا الذين خرجوا في هذه الجمعة ليؤكدوا على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وأن الوحدة هي فريضة شرعية وضرورة وطنية.

وأضاف "ستبقى القدس وفلسطين القضية المركزية ولن يفلح الاحتلال والمطبعون في كي وعي الأمة لأن القدس والأقصى عقيدة في ضمير الأمة وشعوبها".

وفي ذكرى انطلاقة حركة حماس 32، أكد رضوان، على تمسكها بالثوابت الوطنية وخيار المقاومة بكافة أشكالها والوحدة الوطنية حتى تحرير فلسطين كل فلسطين.

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