الرئيس يصل شرم الشيخ..

القاهرة /سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، في زيارة رســمية، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال منتدى شـباب العالم في نسخته الثالثة.

وكان في استقبال الرئيس في مطار شرم الشيخ الدولي، وزير التعليم العالي المصري خالد عبدالغفار، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، وقنصل عام فلسطين بالاسكندرية حسام الدباس.

وقال السفير اللوح إنه من المقرر أن يعقد الرئيس جلسة مباحثات مع نظيره المصري على هامش أعمال المنتدى، لبحث آخر التطورات الحاصلة على الصعيد الفلسطيني، خاصة التوجه الجاد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبارها مطلبا واستحقاقا أساسيا لتمكين الوضع الفلسطيني الداخلي.

وأكد حرص الرئيس محمود عباس على تلبية دعوة أخيه الرئيس السيسي بالمشاركة للعام الثالث على التوالي في منتدى شباب العالم، إيمانا بأهمية هذا الحدث على المستوى الدولي والذي يكّرس دور جمهورية مصر العربية كدولة محورية وذات تأثير إستراتيجي بعيد المدى.

يشار إلى أن أعمال المنتدى تنطلق رسميا غدا السبت، برعاية الرئيس المصري، بحضور 5 آلاف شاب يمثلون مختلف دول العالم، لمناقشة آفاق التنمية المستدامة في إفريقيا، والتحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا، إضافة إلى قطاع الطاقة بين دول المتوسط وغيرها من القضايا، وسيضم المنتدى هذا العام نحو 40 شركة عاملة في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.

ويرافق الرئيس: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المفوض العام للعلاقات الدولية للحركة روحي فتوح.