وقفة في شعفاط تنديدا باعتداءات المستوطنين

القدس المحتلة / سما /

شارك أهالي شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، اليوم الجمعة، في وقفة تنديدا باعتداءات المستوطنين الأخيرة على البلدة.

وجاءت الوقفة التي أقيمت أمام مسجد شعفاط، بدعوة من المجلس المحلي في البلدة، تنديدا بإقدام مجموعة مستوطنين على إعطاب إطارات أكثر من 186 مركبة، وخط شعارات عنصرية على الجدران في حي السهل، والظهر، وشارع أحمد شوقي بالبلدة يوم الاثنين الماضي.

وقال رئيس مجلس محلي بلدة شعفاط اسحاق أبو خضير، إن الوقفة جاءت بناء على توصية بضرورة التصدي لاعتداءات المستوطنين، في ختام الاجتماع الذي عقدته فعاليات البلدة.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شعفاط لاعتداءات المستوطنين، ففي عام 2018 تعرضت منطقة السهل في البلدة لأكثر من اعتداء مشابه.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تدعو إلى ابعاد المستوطنين عن ممتلكاتهم، ومطالبين بتوفير بيئة آمنة في شعفاط.

يشار إلى أنه في عام 2014 اختطف مستوطنون الطفل محمد أبو خضير بينما كان جالسا أمام دكان والده بالحي، وقتلوه.