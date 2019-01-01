الدفاع المدني يتعامل مع 35 تدخلا خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 35 تدخلا في أنحاء متفرقة من محافظات الضفة الغربية.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني نائل العزة، إن طواقم الدفاع المدني تعاملت مع 26 حادثة اطفاء، و9 حوادث انقاذ أمس الخميس.

وأوضح العزة أن الطواقم تعاملت مع حالة وفاة إثر حادث سير ذاتي في قلقيلة، وقدمت الإسعافات الأولوية لطفلة من قلقيلية سقطت من شرفة منزلها.

وأشار إلى أن الطواقم بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة عملت على تنظيف عبارات المياه في منطقة وادي النار شمال بيت لحم، بعد أن ألقى مجهول حمولة من مخلفات النفايات في مجرى السيل.

وأهاب بمربي الدواجن والمواشي بضرورة اتخاذ وسائل التدفئة المناسبة، نظرا للأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة، من رياح شديدة وجفاف، والتي قد تساعد بشكل كبير في انتشار النيران خاصة في المناطق المفتوحة.