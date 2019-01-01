  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدفاع المدني يتعامل مع 35 تدخلا خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة 13 ديسمبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يتعامل مع 35 تدخلا خلال الـ24 ساعة الماضية


رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 35 تدخلا في أنحاء متفرقة من محافظات الضفة الغربية.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني نائل العزة، إن طواقم الدفاع المدني تعاملت مع 26 حادثة اطفاء، و9 حوادث انقاذ أمس الخميس.

وأوضح العزة أن الطواقم تعاملت مع حالة وفاة إثر حادث سير ذاتي في قلقيلة، وقدمت الإسعافات الأولوية لطفلة من قلقيلية سقطت من شرفة منزلها.

وأشار إلى أن الطواقم بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة عملت على تنظيف عبارات المياه في منطقة وادي النار شمال بيت لحم، بعد أن ألقى مجهول حمولة من مخلفات النفايات في مجرى السيل.

وأهاب بمربي الدواجن والمواشي بضرورة اتخاذ وسائل التدفئة المناسبة، نظرا للأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة، من رياح شديدة وجفاف، والتي قد تساعد بشكل كبير في انتشار النيران خاصة في المناطق المفتوحة.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم : 5 آلاف عامل من غزة سيدخلون إلى "إسرائيل" براتب 7000 شيكل

عاصفة جوية شديدة تهاجم قطاع غزة وتتسبب بأضرار مادية

ابو عبيدة يغرد: سنكشف خلال أيام عن إنجاز أمني واستخباراتي مهم

لا علاقة لنا بعملية الحجب.. التنمية بغزة: رام الله قطعت مخصصات الشؤون عن 2500 عائلة بالقطاع

" قضاء الصلوات الفائتة" .. الإفتاء توضح ماذا يفعل من لم يصل منذ سنوات ؟!

منها إعفاء رئيس هيئة هامة... العاهل السعودي يُصدر ثلاثة أوامر ملكية

وفاة طفلين بسبب شاحن موبايل بجوارهم ليلاً !

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

حماد يهدد بخطف مزيد من جنود الاحتلال.. عشرات الآلاف من أنصار حماس يشاركون في احياء انطلاقتها بغزة

الجهاد : حماس حركة عريقة وعلاقتنا مترابطة و نتباهى بالقسام

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة : 50 طنا من القنابل استخدمت في عملية خانيونس

تركيا تدرج دحلان رسميا على النشرة الحمراء.. ومكافأة ضخمة لمن يبلغ عنه