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بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 13 ديسمبر 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة


غزة / سما /

بدات الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ84 من مسيرات العودة تحت شعار  "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا".

وأفادت مصارد محلية ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة الثلاث(غزة ، رفح ، الوسطى) للمشاركة في فعاليات جمعة فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا المقامةعلى الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية جماهير الشعب الفلسطيني إلى "المشاركة الواسعة" في فعاليات اليوم، التي ستقام بعد صلاة العصر في ثلاث مخيمات؛ بغزة والوسطى ورفح فقط، من أجل إفساح المجال لجماهير شعبنا لمشاركة حركة "حماس" بمسيراتهم المركزية بمناسبة الانطلاقة في محافظتي خان يونس والشمال.

وقالت الهيئة  إن "مسيرات العودة، نحن من يقودها ويوجه دفتها يمينا وشمالا، نقدم، ونؤخر، ولا يملك أحد أن يقرر لنا أو يراهن على تراجعنا، فإن تقدمنا انتصرنا وإن تأخرنا التففنا إلى مربع أكثر قوة وأثر في نضالنا، والأمر بأيدينا نحن أصحاب القوة والحق"، وفق البيان.

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، على اليوم؛ جمعة "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"، مؤكدة رفضها وجود الاحتلال في "القدس العاصمة وكل أرض فلسطين".

وشددت على "استمرار الوحدة في الميدان الشعبي والعسكري"، مؤكدة أن "كل قوى الشر لن تفرقنا وأن ما نملكه من قوة ردع للعدو أكبر مما يتخيله هذا العدو المغرور المأفون".

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