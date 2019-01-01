  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سيتم مقاضاة أردوغان... تيار الاصلاح في فتح: القرار التركي تحريض على اغتيال القيادي دحلان

الجمعة 13 ديسمبر 2019 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيتم مقاضاة أردوغان... تيار الاصلاح في فتح: القرار التركي تحريض على اغتيال القيادي دحلان


غزة / سما /

أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، قرار وزارة داخلية إردوغان بإدراج اسم القائد الفلسطيني المناضل محمد دحلان على قوائم المطلوبين للسلطات التركية، ويعتبر أن قرار نظام إردوغان يمثل امعاناً في معاداة الأمة العربية بأكملها وتنفيذاً لأجندة تهدف إلى المزيد من التوتر في العلاقة الفلسطينية التركية، ومواساةً لإردوغان بعد سلسلة هزائمه، بعد أن أدينت تركيا بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن، وتدهور الاقتصاد التركي بشكلٍ غير مسبوق، وواجهت تركيا نتائج سياساتها الاستعمارية بحق الدول العربية.

وشدد في بيان صحفي، صدر يوم الجمعة، على رفضه التام لهذا القرار الذي ينم عن عقلية حاقدة على كل صوتٍ عروبي، ويؤكد على استمرار المناضل محمد دحلان في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني في خدمة الشعب الفلسطيني وانتصاراً لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته.

وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن القرار التركي هو تحريض مدفوع الأجر على القتل والاغتيال للقائد الفلسطيني محمد دحلان، ويعلن اعتزامه مقاضاة نظام إردوغان داخل تركيا وخارجها وأمام المؤسسات الدولية، ويؤكد أن اعتماد هذا النظام على الجماعات الإرهابية في تحقيق طموحاته غير المشروعة لن يحقق له إلا المزيد من الخيبات على كل الجبهات.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم : 5 آلاف عامل من غزة سيدخلون إلى "إسرائيل" براتب 7000 شيكل

عاصفة جوية شديدة تهاجم قطاع غزة وتتسبب بأضرار مادية

ابو عبيدة يغرد: سنكشف خلال أيام عن إنجاز أمني واستخباراتي مهم

لا علاقة لنا بعملية الحجب.. التنمية بغزة: رام الله قطعت مخصصات الشؤون عن 2500 عائلة بالقطاع

" قضاء الصلوات الفائتة" .. الإفتاء توضح ماذا يفعل من لم يصل منذ سنوات ؟!

منها إعفاء رئيس هيئة هامة... العاهل السعودي يُصدر ثلاثة أوامر ملكية

وفاة طفلين بسبب شاحن موبايل بجوارهم ليلاً !

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

حماد يهدد بخطف مزيد من جنود الاحتلال.. عشرات الآلاف من أنصار حماس يشاركون في احياء انطلاقتها بغزة

الجهاد : حماس حركة عريقة وعلاقتنا مترابطة و نتباهى بالقسام

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة : 50 طنا من القنابل استخدمت في عملية خانيونس

تركيا تدرج دحلان رسميا على النشرة الحمراء.. ومكافأة ضخمة لمن يبلغ عنه