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مواجهات في كفر قدوم وحالات اختناق جماعية

الجمعة 13 ديسمبر 2019 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات في كفر قدوم وحالات اختناق جماعية


قلقيلية / سما /

 اندلعت مواجهات عنيفة في كفر قدوم شرق قلقيلية، بين بعض المشاركين في المسيرة الاسبوعية وجنود الاحتلال الذين تمركزوا في المناطق المحيطة في المواجهات، واطلقوا القنابل المسيلة للدموع بكثافة والرصاص المعدني والمطاطي.

وأكد شهود عيان، أن جنود الاحتلال نصبوا الكمائن لاعتقال المشاركين في المسيرة الاسبوعية في كفر قدوم، وساعدت الرياح على انتشار الغاز المسيل للدموع في المناطق والمنازل القريبة من المواجهات.

يشار إلى أن المسيرة الاسبوعية دخلت عامها التاسع مطالبة بفتح المدخل المغلق للقرية منذ عام 2003.

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