عشرات الآلاف من أنصار حماس يشاركون في احياء انطلاقتها بغزة

غزة/سما/

شارك عشرات الالاف من انصار واعضاء حركة حماس في مسيرتين منفصلتين بجباليا شمال قطاع غزة وخان يونس جنوب القطاع احتفالا بالذكري الثانية والثلاثين لانطلاقة حماس والتي تنطلق بعنوان "بحد السيف بددنا الزيف".

ورفع المشاركون في المسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة رايات حركة حماس وصورا لبعض شهداء القسام وبمشاركة فرق فنية في الاحتفالات.

وقررت حماس عدم تنظيم مهرجان مركزي للاحتفال بانطلاقتها مكتفية بمسيرات في مختلف مناطق القطاع.

وقال فتحي حماد القيادي في حركة حماس خلال احتفال الحركة بجباليا ان الشعب الفلسطيني لقن الاحتلال الاسرائيلي دروسا قاسية .

وأكد"ان حماس في الذكري الثانية والثلاثين لانطلاقتها بددت زيف الاحتلال من خلال مسيرة المقاومة الطويلة مضيفا كما كانت حد السيف فصلا من فصول مقاومة الاحتلال فان فصلا جديدا من مقاومة الاحتلال ستكشفه كتائب القسام خلال ايام قليلة" .

واشار" الى حماس تواصل السعي لتحرير الاسرى عبر صفقة تبادل مشرفة تحرر كل الاسرى وان جنود الاحتلال لن يروا النور الا عندما يراها الاسرى وطريق الافراج عنهم بيد المقاومة".

وهدد بخطف مزيد من جنود الاحتلال إذا كان الاحتلال يعتقد بان الاسرى لدى المقاومة لا يكفون لإجراء عملية تبادل.

ووجه حماد التحية للمرابطين في الضفة والقدس، مؤكدا ان غزة سند لهم ولن تخذلهم وفي كل اماكن الشعب الفلسطيني.

وأضاف :" نقف اليوم امام حركة اعادت الاعتبار للمشروع الوطني .. وحماس تسير بخطي ثابتة نحو التحرير عبر عدة مسارات اولها الاستمرار بخط المقاومة ومراكمة القوة والتعامل مع الاحتلال فقط عبر فوهة البندقية وحماس ستقطع كل يد من يحاول العبث بامن غزة وعملية حد السيف محصلة تراكم قوة المقاومة".

وقال ان زمن فرض المعادلات من قبل الاحتلال قد ولي وان يد المقاومة اصبحت اعلى تفرض من خلالها قواعد الاشتباك من خلال غرفة العمليات المشتركة

واكد ان حماس مستمرة في تعزيز الوحدة الوطنية في مسار المصالحة وجديتها في هذا الاتجاه مؤكدا جهوزية حماس الكاملة للانتخابات وتعزيز العمل المشترك مع فصائل المقاومة .

