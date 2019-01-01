اسرائيل تعتبر فوز جونسون "نقطة تحول" في مكافحة معاداة السامية

القدس المحتلة / سما /

رحبت دولة الاحتلال، اليوم الجمعة، بفوز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس، معتبرة ذلك "نقطة تحول" في "الكفاح" ضد الكراهية ومعاداة السامية و"نصراً للقيم".

وهنأ وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، بوريس جونسون. وقال "إنه ليس نصراً سياسياً فحسب بل هو نصر للقيم والتاريخ البريطاني". وأضاف "هذه نقطة تحول مهمة في الكفاح ضد الكراهية".

ومن دون أن يسمي أي شخصية بريطانية، أشار كاتس الى أن "شبح معاداة السامية خيم على الحملة الانتخابية، لكن الشعب البريطاني صوت بأغلبية ساحقة ضدها".

من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أهنئ صديقي بوريس جونسون على انتصاره التاريخي في الانتخابات البريطانية"، مؤكداً أن "هذا يوم عظيم بالنسبة للشعب البريطاني وللصداقة بين البلدين".

وفاز المحافظون بقيادة بوريس جونسون في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس في بريطانيا على حزب العمّال الذي يتزعمه جيريمي كوربن الذي واجه اتهامات بالتعاطف مع جماعات إرهابية محظورة والفشل في التصدّي لمعاداة السامية داخل حزبه.