الجهاد : حماس حركة عريقة وعلاقتنا مترابطة و نتباهى بالقسام

غزة / سما /

باركت حركة الجهاد الإسلامي الجمعة، لحركة حماس الذكرى الـ32 لانطلاقتها، والتي توافق يوم الرابع عشر من شهر ديسمبر في كل عام، مؤكدة أن حلقة بارزة من حلقات الجهاد في فلسطين.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد حميد في بيان "في هذه الأيام تمر ذكرى ميلاد حلقة بارزة من حلقات الجهاد تلقى تأييد جمهورٍ كبير من شعبنا الفلسطيني، وقد آثرت أن تعنون نفسها بالمقاومة الإسلامية، فكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس".

وأضاف: "المقاومة تمثل نموذجًا فريدًا للتطور رغم الحصار المفروض عليها منذ سنوات.. لطالما كانت مسيرة الجهاد ممتدة على ثرى هذه الأرض المباركة، وكان عضد الجهاد فيها حُلَقاً مترابطةً دونما انحلال، ارتباطٌ تفرضه طهارة البندقية وأخوة الدماء".

وتابع حميد: "هي الحركة التي استشهد مؤسسها وكبار قادتها، فحظيت من البركة ما تحظى به الحركة التي يستشهد أمينها العام، فكانت دماء الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي ومن قبلهم إبراهيم المقادمة وغيرهم وقودًا تنمو به هذه الحركة العريقة في أوساط المجتمع".

وأكد أن "كتائب القسام التي لقنت الاحتلال درسًا لن ينساه في حروب ثلاثة وجولاتٍ تصعيدية أخرى جنبًا إلى جنب مع أخوتهم في سرايا القدس وقوى المقاومة، تشكل إنجازًا وطنيًا وإسلاميًا نعتز به ونباهي به، ونحن على يقين أنها تعد في الخفاء ما يقلق راحة هذا الاحتلال كما دأبنا عليها دائمًا".

وذكر أن "المقاومة بفلسطين عامةً وقطاع غزة خاصةً مثلت أنموذج التطور الفريد رغم سنين الحصار الطويلة المفروضة عليها وعلى أبناء شعبنا بغزة الذي تجرع ويلات التضييق والخناق مشكلاً حاضنة المقاومة ودرعها الحصين وشجرتها التي أنبتت أبناءها الثائرين المقاومين من أبناء سرايا القدس والقسام، والذين أكدوا على إخوة الدم والسلاح في مواطن كثيرةٍ اختلطت فيها مهجهم وأرواحهم".