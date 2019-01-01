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الرئيس يرحب بمواقف الملك محمد السادس الداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة

الجمعة 13 ديسمبر 2019 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يرحب بمواقف الملك محمد السادس الداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة


رام الله / سما /

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالمواقف المغربية الثابتة والداعمة التي أعلن عنها الملك محمد السادس خلال الاحتفال بمضي نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الاسلامي في الرباط، والتي أكد فيها دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد سيادته، بالمواقف الاخوية والشجاعة التي دعا خلالها جلالة الملك محمد السادس، إلى توحيد جهود المجتمع الدولي، لإنهاء الاحتلال، وتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية .

وأكد الرئيس أن هذه المواقف من قبل جلالة الملك محمد السادس، هي استمرار لمواقف المملكة المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفي مقدمتها قضية القدس التي يرأس جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس التي تدعم وعلى الدوام صمود المدينة المقدسة بمقدساتها، معرباً عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لهذه المواقف الأخوية التي تعبر عن متانة العلاقات الاخوية التي تربط الشعبين والقيادتين المغربية والفلسطينية.

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