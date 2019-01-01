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وزير النقل :منع اجراء تغييرات على المركبات دون موافقة سلطة الترخيص

الجمعة 13 ديسمبر 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير النقل :منع اجراء تغييرات على المركبات دون موافقة سلطة الترخيص


رام الله / سما /

حذر وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، من إجراء أي تغيير فني على مبنى المركبات وهيكلها من دون الحصول على موافقة سلطة الترخيص.

وأكد الوزير سالم على منع اجراء أي تغيير فني على مبنى المركبة وهيكلها أو زيادة قدرة محرك المركبة من خلال رفع عدد الأحصنة أو تغيير محرك المركبة أو قياس الاطارات أو وضع أي ملحقات اضافية من دون الحصول على موافقة خطية من سلطة الترخيص على التغيير المطلوب اذا اقتضت الحاجة.

وفي حال مخالفة التعليمات المعمول بها بهذا الخصوص سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب مهن المواصلات المخالفين، بالاضافة الى تنزيل المركبات المخالفة لهذه التعليمات عن الشارع، وتعريض اصحابها الى المخالفة والمساءلة القانونية.

وشدد على مواصلة تكثيف الرقابة من دوريات السلامة على الطرق ومفتشي مهن المواصلات اثناء المتابعة والكشف الميداني على كافة الكراجات العاملة بمهن المواصلات، والتدقيق على مدى التزامها بالقانون والتعليمات وتطبيق شروط الترخيص.

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