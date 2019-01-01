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حماس تحيي انطلاقتها الـ32 بمسيرتين مركزيتين شمال وجنوب قطاع غزة

الجمعة 13 ديسمبر 2019 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحيي انطلاقتها الـ32 بمسيرتين مركزيتين شمال وجنوب قطاع غزة


غزة / سما /

من المقرر أن تُحيي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ظهر يوم الجمعة، ذكرى انطلاقتها الـ32 بمسيرتين مركزيتين في شمال وجنوب قطاع غزة، تحت شعار: "بحد السيف بددنا الزيف".

و ستنظم حماس ظهر اليوم مسيرتين مركزيتين في مخيم جباليا شمالًا، ومدينة خانيونس جنوبًا، بمشاركة فصائل العمل الوطني والإسلامي وعشرات الآلاف من أنصارها وكوادرها.

وكانت حماس أعلنت قبل أيام من أمام منزل مؤسسها الشيخ الشهيد أحمد ياسين في حي الصبرة وسط مدينة غزة، عن انطلاق فعاليات ذكرى انطلاقتها في كافة أرجاء الوطن وخارجه.

وقالت: "إن الفعاليات تأتي استمرارًا لنهج الجهاد ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنها أطلقت شعار "بحد السيف بددنا الزيف" عليها، تأكيدًا واستمرارًا لمسيرة شعبنا الجهادية ومقاومة الباسلة في كل المواقع والميادين.

ويوافق تاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام ذكرى انطلاقة حركة حماس في عام 1987، وتحيي الحركة ذكراها بفعاليات متنوعة.

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