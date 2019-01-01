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استطلاع : "كاحول لافان" يتقدم على "الليكود" بـ 3 مقاعد

الجمعة 13 ديسمبر 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع : "كاحول لافان" يتقدم على "الليكود" بـ 3 مقاعد


القدس المحتلة / سما /

يشير استطلاع للرأي العام نشرته القناة 12 الاسرائيلية مساء الخميس الى انه لو أجريت الانتخابات اليوم لكان حزب "كاحول لافان" سيتقدم على "الليكود" بثلاثة مقاعد اذ انه كان سيحصل على 35 مقعدا مقابل 32 مقعدا لليكود.

اما القائمة المشتركة لكانت ستحصل وفقا لهذا الاستطلاع على 13 مقعدا. وتقترب كتل اليسار الوسط بحسب الاستطلاع من الحصول على 58 مقعدا مقابل 54 مقعدا لكتل اليمين والمتدينين. واما حزب إسرائيل بيتنا فلا يزال يشكل بيضة القبان مع 8 مقاعد.

هذا وحمل رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس رئيس الوزراء نتنياهو المسؤولية عن جر اسرائيل الى جولة ثالثة من الانتخابات حيث قال ان نتنياهو وضع مصالحه الشخصية قبل مصلحة الدولة داعيا السياسيين من كافة الاطياف الحزبية الى الكف عن اتخاذ موقف المتفرج إزاء تصرفات رئيس الوزراء.

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