  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس : اجواء باردة وأمطار على الشمال

الجمعة 13 ديسمبر 2019 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : اجواء باردة وأمطار على الشمال


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن يطرأ اليوم الجمعة، إنخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد، مع تساقط الأمطار على فترات على منطقة الجليل والساحل الشمالي، وتشمل أحياناً مناطق شمال الضفة الغربية.
وأضاف الراصد الجوي أن يوم غد السبت سترتفع درجات الحرارة قليلاً، ويستقر الطقس، مع فرصة لتساقط أمطار على الشمال خلال الفترة الصباحية، وتكون السماء غائمة جزئياً إلى صافية، والأجواء باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً.
وفي يوم الأحد يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، والفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق ناتجة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي.
وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً.
وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً.
وتستمر الأجواء المستقرة أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع القادم، مع سماء مشمسة، ورياح شرقية هادئة.

الأكثر قراءة اليوم

تل ابيب : تسوية في الجنوب مع حماس تخلد الانقسام بين غزة والضفة

صور : مواطن من غزة يحوّل جزءًا من بيته حديقة لتربية غزلان الريم الصحراوية

لأول مرة .. إسرائيل تفحص العلاقة بين بقاء جنودها بالأسر وإصابتهم بأمراض خطيرة

عاصفة جوية شديدة تهاجم قطاع غزة وتتسبب بأضرار مادية

يديعوت : تفاصيل جديدة عن الطيار الإسرائيلي رون اراد

هآرتس: جيش الاحتلال يخشى تفويت فرصة الاتفاق مع حماس

رسمياً.. نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية ويحتفظ برئاسة الحكومة

الأخبار الرئيسية

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"

ابو عبيدة يغرد: سنكشف خلال أيام عن إنجاز أمني واستخباراتي مهم

هيئة مسيرات العودة تصدر بيان هام حول طبيعة فعالياتها المقررة غدا الجمعة.. اليك تفاصيله

11

"مكافحة الفساد" ترد على تقرير امان حول تصنيف فلسطين الثانية عربيا في انتشار الفساد..

860x484

لأول مرة .. إسرائيل تفحص العلاقة بين بقاء جنودها بالأسر وإصابتهم بأمراض خطيرة