حالة الطقس : اجواء باردة وأمطار على الشمال

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن يطرأ اليوم الجمعة، إنخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد، مع تساقط الأمطار على فترات على منطقة الجليل والساحل الشمالي، وتشمل أحياناً مناطق شمال الضفة الغربية.

وأضاف الراصد الجوي أن يوم غد السبت سترتفع درجات الحرارة قليلاً، ويستقر الطقس، مع فرصة لتساقط أمطار على الشمال خلال الفترة الصباحية، وتكون السماء غائمة جزئياً إلى صافية، والأجواء باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً.

وفي يوم الأحد يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، والفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق ناتجة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي.

وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً.

وتستمر الأجواء المستقرة أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع القادم، مع سماء مشمسة، ورياح شرقية هادئة.