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"العمل النسوي" يكرم معلمات مدرستي النظامية والخالدية في نابلس

الخميس 12 ديسمبر 2019 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

 كرّم اتحاد العمل النسوي في محافظة نابلس مديرتي ومعلمات مدرستي النظامية (ب) والخالدية للبنات، بمناسبة يوم المعلم، وذلك بحضور مجلس الأمهات للمدرستين.

واشارت أمينة سر الاتحاد في محافظة نابلس غدير البكار خلال حفل التكريم الى أهمية استذكار الدور الكبير الذي يتحمله المعلم في بناء الوطن والنهوض بمقدراته، من خلال تعليمه لأجيال المستقبل وبناة نهضته.

وأكدت على ضرورة الاهتمام بقطاع المعلمين ماليا ومهنيا، وتوفير البيئة الفضلى للتعليم، لما يبذلونه من جهود متواصلة في سبيل التعليم علميا وتربويا لخدمة الوطن.

من جهتهما، شكرت كل من مديرة مدرسة النظامية (ب) سهير جبر، ومديرة مدرسة الخالدية رندة أبو رعد، أمينة سر الاتحاد النسوي وأعضاء الاتحاد، على هذه اللفتة.

وفي نهاية التكريم، تم دعوة الطاقم التدريسي في المدرستين للانتساب للاتحاد العام للمرأة، كونه المظلة الحاضنة لكل النساء للدفاع عن قضاياهن الاساسية، وتم التأكيد على دور الاتحاد واهمية الانتساب له والأنشطة التي يقوم بها لخدمة المرأة.

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