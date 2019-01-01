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تونس: قادة الشرطة والأمن العرب يوافقون على إنشاء وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الخميس 12 ديسمبر 2019 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


تونس /سما/

وافق المؤتمر الثالث والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب في ختام أعماله في العاصمة تونس اليوم الخميس، على إنشاء وحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعلى مشروع الاستراتيجية العربية لمواجهة هذه الجرائم، وحث الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل المعلومات بصورة فورية حول الجرائم الالكترونية.

كما ناقش المؤتمر مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية للمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم. واستعرض تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء. وطلب من الأمانة العامة إعداد هيكل تنظيمي نموذجي وتصور لمهام جهاز مختص بشرطة البيئة وتعميمه على الدول الأعضاء للاسترشاد به، والتنسيق مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) من أجل عقد مؤتمر عربي أوروبي حول أمن الحدود.

وكانت دولة فلسطين شاركت في المؤتمر بوفد ترأسه مدير عام الشرطة حازم عطا الله، وعضوية كل من رئيس شعبة الاتصال بمجلس وزراء الداخلية العرب العميد محمود صلاح الدين، و رئيس مدير ديوان الشرطة العميد خالد سبيتاني، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية تونس هائل الفاهوم.

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