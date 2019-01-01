"الثقافة" تختتم ملتقى المبدعين الشباب

أريحا /سما/

اختتمت وزارة الثقافة، مساء اليوم الخميس، فعاليات ملتقى المبدعين الشباب/ دورة الشهيد الكاتب محمد أبو النصر، التي عقدت في مدينة الأمل الشبابية الرياضة بمدينة أريحا على مدار أربعة أيام.

وشهد حفل الاختتام، عرض انتاجات المشاركين، وانطباعاتهم، وتقييم الملتقى، وتوزيع الشهادت على المشاركين.

وأشاد وزير الثقافة عاطف أبو سيف، أثناء تسليمه الشهادات للمشاركين، بابداعاتهم الكتابية والفنية، وشكر المحاضرين على المستويين الأدبي والسياسي الذين تفاعلوا مع المشاركين وحفزوا عقولهم على المزيد من الانتاج والإبداع.

وأشار إلى ضرورة إقامة مثل هذا الملتقيات والندوات الثقافية والسياسية، التي تتيح الفرصة للجيل المبدع من الشباب لتوظيف قدراتهم الإبداعية والاستفادة من خبرات وتجارب الكتاب والأدباء، من خلال مباشرة اللقاءات المباشرة وتوظيفها لخدمة ورقي مبدعينا والأجيال الشابة.

من جانبه، أكد مدير عام الآداب في وزارة الثقافة عبدالسلام عطاري أن هذا الملتقى يشكل ركيزة أساسية أمام المبدعين، والاستمرار في تنمية ابداعاتهم، وأن الثقافة ستظل البوصلة في توجيههم ودعمهم.

بدورها، قالت مديرة الملتقى عواطف أسعد إن التجربة التي عاشتها مع المبدعين على مدار أربعة أيام، تعلمت خلالها معنى الإنسان الفلسطيني المثقف والمميز والمبدع والمثابر، مشيدة بإبداعات الشباب والشابات والنجاح الذي حققه الملتقى من انسجام وتفاعل من المشاركين والدور الذي تلعبه الوزارة في خدمة هذا الجيل المبدع.