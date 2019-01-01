  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الثقافة" تختتم ملتقى المبدعين الشباب

الخميس 12 ديسمبر 2019 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT


أريحا /سما/

 اختتمت وزارة الثقافة، مساء اليوم الخميس، فعاليات ملتقى المبدعين الشباب/ دورة الشهيد الكاتب محمد أبو النصر، التي عقدت في مدينة الأمل الشبابية الرياضة بمدينة أريحا على مدار أربعة أيام.

وشهد حفل الاختتام، عرض انتاجات المشاركين، وانطباعاتهم، وتقييم الملتقى، وتوزيع الشهادت على المشاركين.

وأشاد وزير الثقافة عاطف أبو سيف، أثناء تسليمه الشهادات للمشاركين، بابداعاتهم الكتابية والفنية، وشكر المحاضرين على المستويين الأدبي والسياسي الذين تفاعلوا مع المشاركين وحفزوا عقولهم على المزيد من الانتاج والإبداع.

وأشار إلى ضرورة إقامة مثل هذا الملتقيات والندوات الثقافية والسياسية، التي تتيح الفرصة للجيل المبدع من الشباب لتوظيف قدراتهم الإبداعية والاستفادة من خبرات وتجارب الكتاب والأدباء، من خلال مباشرة اللقاءات المباشرة وتوظيفها لخدمة ورقي مبدعينا والأجيال الشابة.

من جانبه، أكد مدير عام الآداب في وزارة الثقافة عبدالسلام عطاري أن هذا الملتقى يشكل ركيزة أساسية أمام المبدعين، والاستمرار في تنمية ابداعاتهم، وأن الثقافة ستظل البوصلة في توجيههم ودعمهم.

بدورها، قالت مديرة الملتقى عواطف أسعد إن التجربة التي عاشتها مع المبدعين على مدار أربعة أيام، تعلمت خلالها معنى الإنسان الفلسطيني المثقف والمميز والمبدع والمثابر، مشيدة بإبداعات الشباب والشابات والنجاح الذي حققه الملتقى من انسجام وتفاعل من المشاركين والدور الذي تلعبه الوزارة في خدمة هذا الجيل المبدع.

الأكثر قراءة اليوم

طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة وامطار غزيرة خلال ساعات الظهيرة

صور : مواطن من غزة يحوّل جزءًا من بيته حديقة لتربية غزلان الريم الصحراوية

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

هآرتس: جيش الاحتلال يخشى تفويت فرصة الاتفاق مع حماس

يديعوت : تفاصيل جديدة عن الطيار الإسرائيلي رون اراد

شاهد ..واعظ سعودي يرمي سيدة بالحذاء لأنها كشفت وجهها

نتنياهو يهاجم حزب "كاحول لافان " والأخير يرد: "خلي شوية كذب للحملة الانتخابية"

الأخبار الرئيسية

هيئة مسيرات العودة تصدر بيان هام حول طبيعة فعالياتها المقررة غدا الجمعة.. اليك تفاصيله

11

"مكافحة الفساد" ترد على تقرير امان حول تصنيف فلسطين الثانية عربيا في انتشار الفساد..

860x484

لأول مرة .. إسرائيل تفحص العلاقة بين بقاء جنودها بالأسر وإصابتهم بأمراض خطيرة

تل ابيب : تسوية في الجنوب مع حماس تخلد الانقسام بين غزة والضفة

نتنياهو

رسمياً.. نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية ويحتفظ برئاسة الحكومة