دانون يطالب سفراء أوروبيون بإعلان حماس منظمة "إرهابية"!

القدس المحتلة / سما /

ترأس السفير الإسرائيلي داني دانون، يوم الخميس، وفداً من سفراء الأمم المتحدة من غواتيمالا وباراجواي وبولندا وإثيوبيا ورومانيا وأوكرانيا وإستونيا والتشيك ودول أخرى.

وأفاد موقع "مفزاك لايف" العبري، بأن السفراء برفقة دانون زاروا موقع اكتشاف أحد أنفاق حماس سابقاً، وزاروا أيضاً إحدى بطاريات القبة الحديدية في نتيفوت.

بدورهم، قدم كبار ضباط الجيش للسفراء، إحاطة حول التهديدات التي تشكلها المنظمات من قطاع غزة.

من جهتها، ذكرت القناة 20 العبرية، أن السفير دانون دعا سفراء العالم للانضمام إلى "إسرائيل" بإعلان حماس منظمة "إرهابية" في مجلس الأمن، لأن ذلك سيزيد من الاستقرار الإقليمي.

ووفق القناة، أوضح دانون أن حماس تستثمر الملايين لإطلاق الصواريخ ولبناء الأنفاق التي تهدف لخطف وقتل المستوطنين.