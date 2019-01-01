الرجوب وغنيم يفتتحان مشروع خزان وخطوط ناقلة لقرية وادي دعوق جنوب جنين

جنين / سما /

افتتح محافظ جنين أكرم الرجوب ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، بحضور رئيس المجلس القروي عبد الناصر الحويطي، اليوم الخميس، مشروع خزان وخطوط ناقلة لقرية وادي دعوق جنوب محافظة جنين، والذي يستفيد منه 400 نسمة.

وثمن الرجوب دور سلطة المياه التي تنفذ مشاريع مائية في كافة التجمعات السكانية، وعملها لتحقيق العدالة في توزيع المياه.

بدوره، قال غنيم "عملنا على إقامة هذا المشروع الحيوي لإيصال الخدمات التنموية لكافة التجمعات السكانية، وهذا حق إنساني لكل مواطن، وعلينا أن نعمل بشكل مستمر ومتواصل لنعزز من صمود المواطنين في المناطق المهمشة".