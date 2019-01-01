  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب وغنيم يفتتحان مشروع خزان وخطوط ناقلة لقرية وادي دعوق جنوب جنين

الخميس 12 ديسمبر 2019 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

 افتتح محافظ جنين أكرم الرجوب ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، بحضور رئيس المجلس القروي عبد الناصر الحويطي، اليوم الخميس، مشروع خزان وخطوط ناقلة لقرية وادي دعوق جنوب محافظة جنين، والذي يستفيد منه 400 نسمة.

وثمن الرجوب دور سلطة المياه التي تنفذ مشاريع مائية في كافة التجمعات السكانية، وعملها لتحقيق العدالة في توزيع المياه.

بدوره، قال غنيم "عملنا على إقامة هذا المشروع الحيوي لإيصال الخدمات التنموية لكافة التجمعات السكانية، وهذا حق إنساني لكل مواطن، وعلينا أن نعمل بشكل مستمر ومتواصل لنعزز من صمود المواطنين في المناطق المهمشة".

الأكثر قراءة اليوم

طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة وامطار غزيرة خلال ساعات الظهيرة

صور : مواطن من غزة يحوّل جزءًا من بيته حديقة لتربية غزلان الريم الصحراوية

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

هآرتس: جيش الاحتلال يخشى تفويت فرصة الاتفاق مع حماس

يديعوت : تفاصيل جديدة عن الطيار الإسرائيلي رون اراد

شاهد ..واعظ سعودي يرمي سيدة بالحذاء لأنها كشفت وجهها

نتنياهو يهاجم حزب "كاحول لافان " والأخير يرد: "خلي شوية كذب للحملة الانتخابية"

الأخبار الرئيسية

هيئة مسيرات العودة تصدر بيان هام حول طبيعة فعالياتها المقررة غدا الجمعة.. اليك تفاصيله

11

"مكافحة الفساد" ترد على تقرير امان حول تصنيف فلسطين الثانية عربيا في انتشار الفساد..

860x484

لأول مرة .. إسرائيل تفحص العلاقة بين بقاء جنودها بالأسر وإصابتهم بأمراض خطيرة

تل ابيب : تسوية في الجنوب مع حماس تخلد الانقسام بين غزة والضفة

نتنياهو

رسمياً.. نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية ويحتفظ برئاسة الحكومة