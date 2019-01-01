الخرطوم: النيابة تعتقل زوجة البشير وتحيلها لسجن أم درمان

الخرطوم /سما/

اعتقلت النيابة السعودية اليوم وداد بابكر الزوجة الثانية للرئيس السوداني المعزول عمر البشير ونقلها إلى سجن النساء بأم درمان، على خلفية تهم فساد.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، فإن خلفية الاعتقال جاءت تتعلق بعدة قضايا من بينها امتلاكها لأراض سكنية، وحسابات مصرفية باسمها، فضلا عن شركات ترأس مجالس إدارتها.

إلى ذلك، يتوقع أن تصدر محكمة سودانية حكما نهائيا على الرئيس المعزول عمر البشير، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بتهم غسل الأموال والفساد والثراء الحرام، التي تصل عقوبتها للسجن أكثر من 10 سنوات.