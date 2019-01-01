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غزة: ارشادات هامة للمواطنين للتعامل مع المنخفض و تساقط الامطار

الخميس 12 ديسمبر 2019 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: ارشادات هامة للمواطنين للتعامل مع المنخفض و تساقط الامطار


غزة / سما/

أصدرت بلدية غزة اليوم الخميس إرشادات مهمة للمواطنين للتعامل مع التساقط الكثيف لمياه الأمطار والمنخفضات الجوية .

و دعت البلدية المواطنين للحفاظ على النظافة وعدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لا تنجرف مع مياه الأمطار وتتسبب في إغلاق المصارف، و عدم فتح أغطية مناهل الصرف الصحي في الشوارع لمنع دخول مياه الأمطار إليها وطفحها لاسيما في المناطق المنخفضة.

وطالبت المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء والإنارة أثناء تساقط الأمطار خشية وجود أي تماس كهربائي ناجم عن تعدي البعض على الشبكات.

كما نوهت إلى متابعة الأخبار والنشرات التي تنشرها البلدية تباعا حول جهودها لمواجهة المنخفض الجوي وتلافي أي أضرار .

و دعت البلدية لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في أوقات اشتداد الرياح وعدم السير بجوار الأجسام القابلة للتطاير .

 و طالبت المواطنين بالتواصل مع لجنة الطوارئ في بلدية غزة على رقم 115 وبوابات التواصل الأخرى للإبلاغ عن أي طارئ أو شكاوى.

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