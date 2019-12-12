هيئة مسيرات العودة تصدر بيان هام حول طبيعة فعالياتها المقررة غدا الجمعة.. اليك تفاصيله

اصدرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الخميس، بيان صحفي حول طبيعة فعاليات الجمعة الـ84 من مسيرات العودة تحت شعار "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا" المقرر تنظيمها غدا شرقي قطاع غزة.

وجددت الهيئة، موقفها باستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق جميع أهدافها، وباعتبارها محطة هامة من محطات نضال شعبنا، داعية أبناء شعبنا إلى المشاركة الواسعة في جمعة ( فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا) في مخيمات ( غزة والوسطى ورفح) هذه الجمعة، وذلك لإفساح المجال لجماهير شعبنا لمشاركة الأخوة في حركة حماس بمسيراتهم المركزية بمناسبة الانطلاقة والتي ستنُظم في محافظتي ( خان يونس وشمال غزة).

وفيما يلي نص بيان الهيئة كما وصل وكالة سما الاخبارية:

بيان صحفي صادر عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

الهيئة تعلن عن برنامج جمعة فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا

توجهت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بتحية الفخر والاعتزاز بجماهير شعبا الصامد في جميع أماكن تواجده في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل والشتات، والذين يؤكدون يومياً ثباتهم وصمودهم في وجه الاحتلال والمؤامرات التصفوية.

وتقدمت الهيئة بالتهنئة إلى جماهير شعبنا بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وجددت الهيئة موقفها باستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق جميع أهدافها، وباعتبارها محطة هامة من محطات نضال شعبنا، داعية أبناء شعبنا إلى المشاركة الواسعة في جمعة ( فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا) في مخيمات ( غزة والوسطى ورفح) هذه الجمعة، وذلك لإفساح المجال لجماهير شعبنا لمشاركة الأخوة في حركة حماس بمسيراتهم المركزية بمناسبة الانطلاقة والتي ستنُظم في محافظتي ( خان يونس وشمال غزة).

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

12-12-2019