  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة مسيرات العودة تصدر بيان هام حول طبيعة فعالياتها المقررة غدا الجمعة.. اليك تفاصيله

الخميس 12 ديسمبر 2019 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة مسيرات العودة تصدر بيان هام حول طبيعة فعالياتها المقررة غدا الجمعة.. اليك تفاصيله


اصدرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الخميس، بيان صحفي حول طبيعة فعاليات الجمعة الـ84 من مسيرات العودة تحت شعار "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا" المقرر تنظيمها غدا شرقي قطاع غزة.

وجددت الهيئة، موقفها باستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق جميع أهدافها، وباعتبارها محطة هامة من محطات نضال شعبنا، داعية أبناء شعبنا إلى المشاركة الواسعة  في جمعة ( فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا) في مخيمات ( غزة والوسطى ورفح) هذه الجمعة،  وذلك لإفساح المجال لجماهير شعبنا لمشاركة الأخوة في حركة حماس بمسيراتهم المركزية بمناسبة الانطلاقة والتي ستنُظم في محافظتي ( خان يونس وشمال غزة).

وفيما يلي نص بيان الهيئة كما وصل وكالة سما الاخبارية:

بيان صحفي صادر عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

الهيئة تعلن عن برنامج جمعة فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا   

توجهت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بتحية الفخر والاعتزاز بجماهير شعبا الصامد في جميع أماكن تواجده في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل والشتات، والذين يؤكدون يومياً ثباتهم وصمودهم في وجه الاحتلال والمؤامرات التصفوية.

 وتقدمت الهيئة بالتهنئة إلى جماهير شعبنا بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وجددت الهيئة موقفها باستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق جميع أهدافها، وباعتبارها محطة هامة من محطات نضال شعبنا، داعية أبناء شعبنا إلى المشاركة الواسعة  في جمعة ( فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا) في مخيمات ( غزة والوسطى ورفح) هذه الجمعة،  وذلك لإفساح المجال لجماهير شعبنا لمشاركة الأخوة في حركة حماس بمسيراتهم المركزية بمناسبة الانطلاقة والتي ستنُظم في محافظتي ( خان يونس وشمال غزة).

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

12-12-2019

الأكثر قراءة اليوم

طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة وامطار غزيرة خلال ساعات الظهيرة

صور : مواطن من غزة يحوّل جزءًا من بيته حديقة لتربية غزلان الريم الصحراوية

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

هآرتس: جيش الاحتلال يخشى تفويت فرصة الاتفاق مع حماس

يديعوت : تفاصيل جديدة عن الطيار الإسرائيلي رون اراد

شاهد ..واعظ سعودي يرمي سيدة بالحذاء لأنها كشفت وجهها

نتنياهو يهاجم حزب "كاحول لافان " والأخير يرد: "خلي شوية كذب للحملة الانتخابية"

الأخبار الرئيسية

11

"مكافحة الفساد" ترد على تقرير امان حول تصنيف فلسطين الثانية عربيا في انتشار الفساد..

860x484

لأول مرة .. إسرائيل تفحص العلاقة بين بقاء جنودها بالأسر وإصابتهم بأمراض خطيرة

تل ابيب : تسوية في الجنوب مع حماس تخلد الانقسام بين غزة والضفة

نتنياهو

رسمياً.. نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية ويحتفظ برئاسة الحكومة

هآرتس: جيش الاحتلال يخشى تفويت فرصة الاتفاق مع حماس