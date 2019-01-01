جنين: توصيات بضرورة إصدار قوانين وتشريعات منصفة للأشخاص ذوي الإعاقة

جنين / سما /

أوصى مشاركون في ورشة عمل حول "دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل"، بضرورة دمج هذه الشريحة وإشراكهم في كافة مناحي الحياة، ودعوة المؤسسات إلى تحمل مسؤوليتها تجاههم وإصدار قوانين وتشريعات جديدة ومنصفة.

كما أوصوا خلال الورشة التي عقدها نادي جنين الرياضي والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بتعديل القوانين الخاصة بهذه الفئة، بما يضمن حصولهم على المساعدات الإنسانية والوظائف، وإيجاد مشاريع تدر عليهم دخلا .

وطالبوا بإيجاد مرافق عامة وخاصة تراعي وضع الأشخاص ذوي الإعاقة الصحي، ووضع استراتيجية تهدف إلى تشبيكهم مع المؤسسات المختلفة من خلال التواصل المستمر لتأهيلهم بالشكل الصحيح.

وأكد نائب محافظ جنين كمال أبو الرب ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في جميع مجالات الحياة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص؛ ليحصلوا على حقوقهم واحتياجاتهم، داعيا كافة المؤسسات والجمعيات لتحمل مسؤولية تأهيلهم وتدريبهم ليستطيعوا الانخراط في سوق العمل.

وشدد على ضرورة أن تتجه المؤسسات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى التخصصية في العمل، مع ضرورة إعداد قواعد بيانات كاملة حولهم.

من جهته، استعرض ممثل نادي جنين الرياضي عثمان عباس، طبيعة مبادرة "فرصة" التي تهدف الى تسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي يحتاجها الأشخاص ذوي الاعاقة قبل وخلال انخراطهم في سوق العمل كالتدريب والتأهيل.