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النائب العام يتلقي وفدا ايطاليا مختص بالرقابة على السجون

الخميس 12 ديسمبر 2019 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يتلقي وفدا ايطاليا مختص بالرقابة على السجون


رام الله / سما /

التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب في رام الله اليوم الخميس بوفد إيطالي يرأسه ممثلة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي كريستينا نتولي، وباتريزيو جونيلا رئيس مؤسسة انتيجون اونلوس الايطالية، ودانيلا ديروبيرتو من مؤسسة جارانتين (الحامية لحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية) والمستشار القانوني للمشروع الايطالي علي أبو كف، بحضور رئيس وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام نجوى عبد الله.

وناقش الاجتماع، حسب بيان صدر عن مكتب النائب العام، الظروف المتعلقة بالاحتجاز والسجون كعدد السجون وأماكن الاحتجاز في فلسطين، إضافة إلى وضع الأحداث وكيف يتم التعامل معهم و ما هي أحوال السجون وهل يتم مراعاة حقوق الإنسان فيها ضمن المعايير الدولية.

وأكد النائب العام خلال الاجتماع حرص النيابة العامة على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أثناء ممارستها لجميع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون من الإشراف على السجون وأماكن التوقيف والاحتجاز وتنفيذ الأحكام الجزائية، وتلقي الشكاوى بما يضمن حماية حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

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