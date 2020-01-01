مذكرة تعاون بين مكافحة الفساد ولجنة الانتخابات المركزية لتعزيز العمل المشترك

رام الله / سما /

وقعت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الخميس، مذكرة تعاون مشتركة مع لجنة الانتخابات المركزية، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

واتفق الطرفان من خلال المذكرة على التعاون بخصوص إقرارات الذمة المالية للعاملين في لجنة الانتخابات المركزية، وإجراء دراسات حول البيئة الناظمة للانتخابات المختلفة في دولة فلسطين، وتدريب وتوعية كادر اللجنة على مكافحة الفساد، إضافة إلى إعداد خطتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

وشدد رئيس الهيئة المستشار أحمد براك أهمية هذا التعاون، موضحا أن المذكرة تأتي تدعيما لمبدأ تظافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ الأساسية للهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة لفساد 2020-2022،

وأضاف: إنها تندرج تحت إطار التنسيق المشترك لتحقيق أطر وسياسة الهيئة ورؤيتها المبنية على أساس خلق بيئة رافضة للفساد في مجتمعنا، وتقوم على ركائز النزاهة والشفافية والمساءلة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر ضرورة توطيد سبل التعاون بين الجانبين، مثمنا نجاح مؤتمر الهيئة الدولي الأول "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة".