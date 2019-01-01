افتتاح مجمع آليات بلدية أريحا الجديد

أريحا /سما/

احتفل اليوم الخميس بافتتاح مبنى مجمع آليات بلدية أريحا الجديد جنوب، الذي أقيم بدعم وتمويل الوكالة الفرنسية من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات.

حضر حفل الافتتاح: محافظ اريحا والأغوار جهاد ابو العسل ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس بلدية أريحا سالم غروف، والقنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز، وذلك بمشاركة ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وقال الوزير الصالح: إننا نعمل وفق توجه الحكومة الفلسطينية لدعم قطاع الحكم المحلي وسنبذل كل جهد ممكن لخدمة المواطن الفلسطيني وتعزيز صموده وتحسين سبل العيش لموطننا الفلسطيني.

وأضاف: نشكر الحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي على الدعم المقدم للشعب الفلسطيني ويعكس علاقات الصداقة ما بين الشعب الفلسطيني والشعب الفرنسي، مشيرا إلى أن هذه المشاريع والتي تنفذ بدعم وتمويل الشركات تساهم في مسيرة التنمية والبناء.

فيما قال القنصل الفرنسي: إن هذه المشاريع التي تنفذ في فلسطين بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية تساهم في تعزيز وترسيخ العلاقات الفلسطينية الفرنسية، مشيرا إلى أن هذا المشروع ونقل مجمع الآليات هو خطوة مهمة على طريق التطوير الحضري وتساهم في دعم الاقتصاد والقطاع السياحي في مدينة اريحا.

هذا وأشاد المحافظ أبو العسل بالموقف الفرنسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وبالدعم الفرنسي المقدم للشعب الفلسطيني والذي يساهم في دفع عجلة التنمية والتطوير في فلسطين في ظل الهجمة الاسرائيلية الشرسة التي تشن على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الرد الطبيعي المطلوب من فرنسا ودول الاتحاد الاوروبي هو الاعتراف بدولة فلسطين.

رئيس البلدية سالم غروف قال، خلال كلمته، نشكر الحكومة والشعب الفرنسي على الدعم السخي الذي يساهم في عملية التنمية والبناء في مدينة اريحا ويساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها البلدية، مؤكدا الدور التنموي للبلدية بالرغم من كل الظروف والمعيقات التي تعانيها فلسطين جراء المعيقات الاسرائيلية وشح الإمكانيات، ومشيرا الى ان هذا المشروع هو المرحلة الاولى لمشروع متكامل من ثلاثة مراحل بقيمة 6 ملايين دولار ويشمل المشروع في مرحلته الثانية والثالثة على اقامة مسلخ للحوم وتوسعة الحديقة الاسبانية.