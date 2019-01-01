  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير العدل يبحث مع القائم بأعمال السفارة العُمانية دعم قطاع العدالة

الخميس 12 ديسمبر 2019 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير العدل محمد الشلالدة اليوم الخميس، مع القائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب العميري، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تطوير ودعم قطاع العدالة في فلسطين.

وأشاد وزير العدل، حسب بيان للوزارة، بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحكمة وسياسة السلطان قابوس في كافة القضايا العربية وبمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن افتتاح السلطنة العُمانية سفارة لها في فلسطين يُعد تتويجاً لهذه السياسة الحكيمة وتعزيز للموقف الفلسطيني، خاصة في ظل التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأكد الشلالدة أهمية التعاون المشترك والاستفادة من التجربة العُمانية في قطاع العدالة، متطلعا الى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات، والتشبيك مع المؤسسات الرسمية العُمانية التي تعنى بحقوق الإنسان.

بدوره، أبدى القائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان استعداده لدعم قطاع العدالة في فلسطين، مؤكدا موقف سلطنة عُمان الثابت اتجاه القضية الفلسطينية، وعلى وجوب اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

الأكثر قراءة اليوم

طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة وامطار غزيرة خلال ساعات الظهيرة

بعد مصادقة الكنيست على حل نفسه.. نتنياهو يدرس التنازل عن الحصانة لمنع الانتخابات الثالثة

صور : مواطن من غزة يحوّل جزءًا من بيته حديقة لتربية غزلان الريم الصحراوية

المستشار القانوني لحكومة الاحتلال: رواتب الاسرى التي تصرفها السلطة ضمان دخل!

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

شاهد ..واعظ سعودي يرمي سيدة بالحذاء لأنها كشفت وجهها

نتنياهو يهاجم حزب "كاحول لافان " والأخير يرد: "خلي شوية كذب للحملة الانتخابية"

الأخبار الرئيسية

11

"مكافحة الفساد" ترد على تقرير امان حول تصنيف فلسطين الثانية عربيا في انتشار الفساد..

860x484

لأول مرة .. إسرائيل تفحص العلاقة بين بقاء جنودها بالأسر وإصابتهم بأمراض خطيرة

تل ابيب : تسوية في الجنوب مع حماس تخلد الانقسام بين غزة والضفة

نتنياهو

رسمياً.. نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية ويحتفظ برئاسة الحكومة

هآرتس: جيش الاحتلال يخشى تفويت فرصة الاتفاق مع حماس