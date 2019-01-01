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العاصفة تسببت بعطل مفاجئ بخطوط الكهرباء.. وتنويه من كهرباء غزة للمواطنين

الخميس 12 ديسمبر 2019 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاصفة تسببت بعطل مفاجئ بخطوط الكهرباء.. وتنويه من كهرباء غزة للمواطنين


غزة / سما /

أكدت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن العاصفة التي ضربت القطاع تسببت بعطل مفاجئ لخط رقم 7 المغذي لمحافظة الوسطى من داخل الخط الأخضر وكذلك لعدد ثلاثة من الخطوط الناقلة للكهرباء من محطة التوليد..

و أفادت الشركة أن بعض الأشجار العالية تسببت بهذا التعطل والقطع في الأسلاك، بالإضافة إلى تأثر أحد أعمدة الضغط العالي الخشبية بالقرب من مدينة النور جنوب مدينة غزة وهو بحاجة إلى صيانة عاجلة.

وأضافت أن طواقم الشركة تتابع العمل في الميدان لضمان توصيل الكهرباء للمناطق السكنية.

ونوهت إلى أنه في حال الطوارئ يرجى التواصل عبر رقم الطوارئ الخاص بالشركة 133، أو عبر إرسال رسالة خاصة إلى موقع الشركة على فيس بوك.

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