  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عاصفة جوية شديدة تهاجم قطاع غزة وتتسبب بأضرار مادية

الخميس 12 ديسمبر 2019 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاصفة جوية شديدة تهاجم قطاع غزة وتتسبب بأضرار مادية


سما / وكالات/

تعرضت مناطق مختلفة من قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى عاصفة شديدة محملة بالرمال والأمطار، وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من مراقبي الأرصاد الجوية بوجود حزم رعدية قوية قبالة ساحل فلسطين ونشاط رعدي واضح في الساعات القادمة شمال ووسط البلاد وأجزاء من الجنوب.

وبدأ تأثير المنخفض الجوي بعد ظهر اليوم، حيث تتعرض مناطق مختلفة من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية لرياح شديدة، مما أدى إلى أضرار مادية في البيوت والأماكن العامة وغيرها.

وتعتبر هذه العاصفة الأولى من نوعها خلال فصل الشتاء الحالي، حيث يتميز المنخفض بالسرعة والمدة الزمنية القصيرة، بحسب موقع طقس فلسطين.

ونتيجة الرياح الجنوبية الغربية المتوقعة والمصاحبة لهذا المنخفض السريع فإن فرصة المناطق الجنوبية وبشكل أقل مناطق الوسط ستكون محدودة إذا ما قورنت بالمناطق الشمالية من فلسطين.

ومن المتوقع كذلك أن تتراجع فرصة الهطول المطري مع ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة ، ويبقى الجو يوم الجمعة بارداً نسبياً مع فرصة ضعيفة لبعض الزخات المطرية.

الأكثر قراءة اليوم

طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة وامطار غزيرة خلال ساعات الظهيرة

بعد مصادقة الكنيست على حل نفسه.. نتنياهو يدرس التنازل عن الحصانة لمنع الانتخابات الثالثة

صور : مواطن من غزة يحوّل جزءًا من بيته حديقة لتربية غزلان الريم الصحراوية

المستشار القانوني لحكومة الاحتلال: رواتب الاسرى التي تصرفها السلطة ضمان دخل!

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

شاهد ..واعظ سعودي يرمي سيدة بالحذاء لأنها كشفت وجهها

نتنياهو يهاجم حزب "كاحول لافان " والأخير يرد: "خلي شوية كذب للحملة الانتخابية"

الأخبار الرئيسية

11

"مكافحة الفساد" ترد على تقرير امان حول تصنيف فلسطين الثانية عربيا في انتشار الفساد..

860x484

لأول مرة .. إسرائيل تفحص العلاقة بين بقاء جنودها بالأسر وإصابتهم بأمراض خطيرة

تل ابيب : تسوية في الجنوب مع حماس تخلد الانقسام بين غزة والضفة

نتنياهو

رسمياً.. نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية ويحتفظ برئاسة الحكومة

هآرتس: جيش الاحتلال يخشى تفويت فرصة الاتفاق مع حماس