عاصفة جوية شديدة تهاجم قطاع غزة وتتسبب بأضرار مادية

سما / وكالات/

تعرضت مناطق مختلفة من قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى عاصفة شديدة محملة بالرمال والأمطار، وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من مراقبي الأرصاد الجوية بوجود حزم رعدية قوية قبالة ساحل فلسطين ونشاط رعدي واضح في الساعات القادمة شمال ووسط البلاد وأجزاء من الجنوب.

وبدأ تأثير المنخفض الجوي بعد ظهر اليوم، حيث تتعرض مناطق مختلفة من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية لرياح شديدة، مما أدى إلى أضرار مادية في البيوت والأماكن العامة وغيرها.

وتعتبر هذه العاصفة الأولى من نوعها خلال فصل الشتاء الحالي، حيث يتميز المنخفض بالسرعة والمدة الزمنية القصيرة، بحسب موقع طقس فلسطين.

ونتيجة الرياح الجنوبية الغربية المتوقعة والمصاحبة لهذا المنخفض السريع فإن فرصة المناطق الجنوبية وبشكل أقل مناطق الوسط ستكون محدودة إذا ما قورنت بالمناطق الشمالية من فلسطين.

ومن المتوقع كذلك أن تتراجع فرصة الهطول المطري مع ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة ، ويبقى الجو يوم الجمعة بارداً نسبياً مع فرصة ضعيفة لبعض الزخات المطرية.