  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لا علاقة لنا بعملية الحجب.. التنمية بغزة: رام الله قطعت مخصصات الشؤون عن 2500 عائلة بالقطاع

الخميس 12 ديسمبر 2019 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا علاقة لنا بعملية الحجب.. التنمية بغزة: رام الله قطعت مخصصات الشؤون عن 2500 عائلة بالقطاع


غزة / سما /

قالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، إن الوزارة برام الله قطعت المخصصات المالية عن ما يقارب 2500 عائلة جديدة في قطاع غزة.

وأكدت الناطقة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت في تصريح لها، أن العائلات التي تم قطع المخصصات عنها تعاني أغلبها من مرض السرطان والفشل الكلوي أو أسر تقودها سيدة.

وأكدت، عدم وجود مبرر لقطع المخصصات عن هذه العائلات، مشددةً على أن رام الله قطعت التواصل مع الوزارة بغزة منذ 6 شهور بعد إغلاقها البرنامج الوطني المخصص للأسر الفقيرة.

وأشارت إلى أن الوزارة بغزة لا علاقة لها بعملية الحجب التي تمت عن هذه العائلات، ولا يتوفر لديها أي معلومة على التغيرات التي تمت على الأسماء بسبب عدم توفر كشوفات للمستفيدين من المخصصات المالية.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية بدأت صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية بالضفة الغربية وقطاع غزة الثلاثاء الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة وامطار غزيرة خلال ساعات الظهيرة

بعد مصادقة الكنيست على حل نفسه.. نتنياهو يدرس التنازل عن الحصانة لمنع الانتخابات الثالثة

صور : مواطن من غزة يحوّل جزءًا من بيته حديقة لتربية غزلان الريم الصحراوية

المستشار القانوني لحكومة الاحتلال: رواتب الاسرى التي تصرفها السلطة ضمان دخل!

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

شاهد ..واعظ سعودي يرمي سيدة بالحذاء لأنها كشفت وجهها

نتنياهو يهاجم حزب "كاحول لافان " والأخير يرد: "خلي شوية كذب للحملة الانتخابية"

الأخبار الرئيسية

11

"مكافحة الفساد" ترد على تقرير امان حول تصنيف فلسطين الثانية عربيا في انتشار الفساد..

860x484

لأول مرة .. إسرائيل تفحص العلاقة بين بقاء جنودها بالأسر وإصابتهم بأمراض خطيرة

تل ابيب : تسوية في الجنوب مع حماس تخلد الانقسام بين غزة والضفة

نتنياهو

رسمياً.. نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية ويحتفظ برئاسة الحكومة

هآرتس: جيش الاحتلال يخشى تفويت فرصة الاتفاق مع حماس