لا علاقة لنا بعملية الحجب.. التنمية بغزة: رام الله قطعت مخصصات الشؤون عن 2500 عائلة بالقطاع

غزة / سما /

قالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، إن الوزارة برام الله قطعت المخصصات المالية عن ما يقارب 2500 عائلة جديدة في قطاع غزة.

وأكدت الناطقة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت في تصريح لها، أن العائلات التي تم قطع المخصصات عنها تعاني أغلبها من مرض السرطان والفشل الكلوي أو أسر تقودها سيدة.

وأكدت، عدم وجود مبرر لقطع المخصصات عن هذه العائلات، مشددةً على أن رام الله قطعت التواصل مع الوزارة بغزة منذ 6 شهور بعد إغلاقها البرنامج الوطني المخصص للأسر الفقيرة.

وأشارت إلى أن الوزارة بغزة لا علاقة لها بعملية الحجب التي تمت عن هذه العائلات، ولا يتوفر لديها أي معلومة على التغيرات التي تمت على الأسماء بسبب عدم توفر كشوفات للمستفيدين من المخصصات المالية.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية بدأت صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية بالضفة الغربية وقطاع غزة الثلاثاء الماضي.