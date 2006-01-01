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ميلادينوف يؤكد دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات

الخميس 12 ديسمبر 2019 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلادينوف يؤكد دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات


رام الله / سما /

 أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف اليوم "الخميس"، دعم المنظمة للفلسطينيين في ممارسة حقهم بانتخاب قادتهم.

وقال ملادينوف على حسابه بموقع تويتر إن " الأمم المتحدة تواصل جهودها الداعمة للفلسطينيين في ممارسة حقهم بانتخاب قادتهم ".

وأشار إلى أنه اجتمع أمس الأربعاء في رام الله مع أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، واليوم مع نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمود العالول " حول الخطوات الضرورية القادمة إذا كان لهذا الأفق أن يصبح حقيقة واقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ".

من جهتها ذكرت حركة فتح في بيان أن العالول بحث مع ملادينوف "الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في سبيل إنجاح الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما موضوع مشاركة مدينة القدس في الانتخابات".

وحسب البيان أكد العالول على إصرار حركة فتح على تنظيم الانتخابات العامة "باعتبارها محطة دستورية وقانونية هامة، وإيمانا بأهمية تعزيز الحياة الديمقراطية وحق المواطنين باختيار ممثليهم في مختلف القطاعات".

وذكر أن حركة فتح ترى أن من حق المواطن الفلسطيني أن يقرر ممثليه بانتخابات حرة وديمقراطية " في ظل استمرار حالة الانقسام الناجمة عن سيطرة حركة حماس في قطاع غزة " منذ منتصف عام 2007.

وكانت أخر انتخابات فلسطينية أجريت للمجلس التشريعي مطلع عام 2006 وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.

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