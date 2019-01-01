  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

المصادقة على ميزانية لتمويل أعمال لجنة الانتخابات الإسرائيلية.. تعرف على تكاليفها

الخميس 12 ديسمبر 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
المصادقة على ميزانية لتمويل أعمال لجنة الانتخابات الإسرائيلية.. تعرف على تكاليفها


القدس المحتلة / سما /

قالت مديرة لجنة الانتخابات المركزية "أورلي عدس"، إنه تمت المصادقة على رصد ميزانية بمبلغ ثلاثمئة وتسعة وعشرين مليون شيكل، لصالح تمويل أعمال اللجنة في الانتخابات التشريعية للكنيست الثالثة والعشرين.
 
ونقلت قناة "كان العبرية" عن عدس تأكديها، أنه من الواضح حتى في هذه المرحلة أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية نفقات هذه الاعمال.
 
يشار الى أن الهيئة العامة للكنيست صادقت فجر اليوم على القانونين القاضيين بحلها، وبإجراء الانتخابات الجديدة في الثاني من اذار مارس المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف تقرير نشرته صحيفة "يديعوت احرنوت العبرية" اليوم، أن الانتخابات الإسرائيلية القادمة والتي ستجرى في بداية شهر مارس 2020، قد تكلف إسرائيل قرابة 10 مليار شيكل
 
وأوضحت الصحيفة العبرية أن ما لا يقل عن 10 مليارات شيكل هو الثمن الذي ستضطر إسرائيل لدفعه وخسارته اقتصاديًا بفعل هذه الانتخابات المتكررة،
 
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يكون يوم الانتخابات الثالثة إجازة تؤثر على الاقتصاد وتلحق به أضرارًا كبيرة.

الأكثر قراءة اليوم

طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة وامطار غزيرة خلال ساعات الظهيرة

بعد مصادقة الكنيست على حل نفسه.. نتنياهو يدرس التنازل عن الحصانة لمنع الانتخابات الثالثة

صور : مواطن من غزة يحوّل جزءًا من بيته حديقة لتربية غزلان الريم الصحراوية

المستشار القانوني لحكومة الاحتلال: رواتب الاسرى التي تصرفها السلطة ضمان دخل!

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

رام الله: الكشف عن تفاصيل اجتماع حنا ناصر مع ملادينوف

شاهد ..واعظ سعودي يرمي سيدة بالحذاء لأنها كشفت وجهها

الأخبار الرئيسية

860x484

لأول مرة .. إسرائيل تفحص العلاقة بين بقاء جنودها بالأسر وإصابتهم بأمراض خطيرة

تل ابيب : تسوية في الجنوب مع حماس تخلد الانقسام بين غزة والضفة

نتنياهو

رسمياً.. نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية ويحتفظ برئاسة الحكومة

هآرتس: جيش الاحتلال يخشى تفويت فرصة الاتفاق مع حماس

20191211135815234

الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية