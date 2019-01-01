المصادقة على ميزانية لتمويل أعمال لجنة الانتخابات الإسرائيلية.. تعرف على تكاليفها

القدس المحتلة / سما /

قالت مديرة لجنة الانتخابات المركزية "أورلي عدس"، إنه تمت المصادقة على رصد ميزانية بمبلغ ثلاثمئة وتسعة وعشرين مليون شيكل، لصالح تمويل أعمال اللجنة في الانتخابات التشريعية للكنيست الثالثة والعشرين.



ونقلت قناة "كان العبرية" عن عدس تأكديها، أنه من الواضح حتى في هذه المرحلة أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية نفقات هذه الاعمال.



يشار الى أن الهيئة العامة للكنيست صادقت فجر اليوم على القانونين القاضيين بحلها، وبإجراء الانتخابات الجديدة في الثاني من اذار مارس المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف تقرير نشرته صحيفة "يديعوت احرنوت العبرية" اليوم، أن الانتخابات الإسرائيلية القادمة والتي ستجرى في بداية شهر مارس 2020، قد تكلف إسرائيل قرابة 10 مليار شيكل



وأوضحت الصحيفة العبرية أن ما لا يقل عن 10 مليارات شيكل هو الثمن الذي ستضطر إسرائيل لدفعه وخسارته اقتصاديًا بفعل هذه الانتخابات المتكررة،



وأشارت إلى أنه من المقرر أن يكون يوم الانتخابات الثالثة إجازة تؤثر على الاقتصاد وتلحق به أضرارًا كبيرة.